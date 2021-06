Elmshausen. Die Straße Am Langenmarkstein in Elmshausen wird in Höhe der Nummer 27 wegen Arbeiten an der Gas-, Strom- und Wasserversorgung halb gesperrt werden, wie die Gemeinde Lautertal ankündigt. Die Arbeiten sollen ab Montag, 28. Juni, beginnen und längstens bis zum 9. Juli dauern. red

