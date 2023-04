Gadernheim. Zur Herrichtung einer Grünfläche am Jarnacplatz in Gadernheim wird dort ab Dienstag, 11. April, der Gehweg an der B 47 teilweise gesperrt werden.

Wie die Lautertaler Gemeindeverwaltung ankündigte, wird lediglich in der verkehrsärmeren Zeit nach 8.30 Uhr gearbeitet. Der Linienbusbetrieb ist von den Arbeiten nicht betroffen. red