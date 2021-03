Elmshausen. In der Straße Am Hohberg in Elmshausen sollen ab dem heutigen Montag, 8. März, Rohre eingebaut werden. Wie die Lautertaler Gemeindeverwaltung mitteilte, ist dazu eine Sperrung der Straße geplant. Die Arbeiten sollen spätestens bis Ostern abgeschlossen sein.

Geplant ist die abschnittsweise Öffnung der Straße, um Rohre zu verlegen. Jeweils nach Arbeitsende wird die Baustelle abgesichert und die Vollsperrung aufgehoben. Der Anliegerverkehr wird dann möglich sein. red