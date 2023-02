Beedenkirchen. Am Gassenkopf in Beedenkirchen kommt es in der Zeit von heute bis zum 15. Februar (Montag bis Mittwoch) zu Verkehrsbehinderungen. Wie die Lautertaler Gemeindeverwaltung berichtete, wird dort im Rahmen der Erstellung eines Wohnhauses ein Kran aufgebaut.

Die Straße ist deswegen in Höhe der Hausnummer 3 teilweise gesperrt. red