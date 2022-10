Spendensammlung in Gadernheim für das Ahrtal geht weiter

Gadernheim. Die Wichtel-Aktion bei der Firma Bormuth Haustechnik in Gadernheim war ein Erfolg. Dies teilte Sabine Bormuth (im Bild links) mit, die Initiatorin der Aktion zugunsten der Hochwasser-Opfer im Ahrtal ist. Rund 300 Besucher nahmen die Gelegenheit war, sich nicht nur einen der von Sabine Bormuth hergestellten Wichtel zu sichern, sondern sich auch mit Gegrilltem, Kaffee und Kuchen zu versorgen.

„Hierfür ein herzliches Dankeschön allen Käufern und Spendern, aber besonders auch allen Helfern, ohne die eine solche Aktion gar nicht möglich wäre“, freute sich Sabine Bormuth.

Bei der Aktion kam ein großer Betrag zusammen, der aber noch nicht verraten soll, da die Spendensammelaktion noch nicht beendet ist. Denn am Samstag, 22. Oktober, wird in der Zeit zwischen 11 und 13 Uhr der Grill noch einmal angeworfen. Dabei sollen die übrigen Wichtel an den Mann gebracht werden. Der Erlös kommt dem Verein „Bergstraße und Umgebung hilft dem Ahrtal“ zugute. fred/Bild: Bormuth