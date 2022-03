Spendensammlung in Elmshausen

Lautertal. Die humanitäre Katastrophe in der Ukraine hat viele Menschen bis ins Mark getroffen. Nun soll auch von Lautertal aus eine Hilfsaktion starten. Ein Groß-Lastwagen soll Sach- und Geldspenden in das kriegserschütterte Land bringen.

Die Spenden können ab heute, Montag, bis Mittwoch, jeweils von 18 bis 20 Uhr, am Foyer der Lautertalhalle abgegeben werden. Der Lkw soll dann am Donnerstag die Lieferung über Polen in die Ukraine bringen.

Die Initiatoren sind Bürgermeister Andreas Heun, der Lehrer und Gemeindevertreter Frank Maus sowie Dora Blome von Doras Café. „Bitte unterstützt uns und lasst uns als Lautertaler etwas Großes auf die Beine stellen“, appellieren die Organisatoren. red

Info: Weitere Informationen gibt es unter www.facebook.com/ukrainehilfelautertal