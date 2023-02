Die „Freunde der Endarofta“ freuen sich immer über Spenden für ihre Arbeit. Aktuell sammelt der Verein Geld für den Aufbau der Krankenzimmer an der „Endarofta Secondary School“. Spenden, die für das Wasser oder die Ausstattung der Schüler am „Ibondo Education Center“ eingehen, werden für die Finanzierung im kommenden Jahr genutzt. Interessenten an einer Patenschaft für einen Schüler können

...