SPD will Heun unterstützen

Lautertal. Der SPD-Ortsverein Lautertal trifft sich morgen (Donnerstag) zur Hauptversammlung. Der Vorsitzende der Lautertaler SPD, Wolfgang Helfrich, hat die Sitzung für 19.30 Uhr in das Gasthaus „Zur Linde“ in Beedenkirchen einberufen. Im Mittelpunkt steht die Bestätigung der erneuten Unterstützung von Andreas Heun zur Wahl als Bürgermeister der Gemeinde Lautertal. Heun war bereits 2017 von der SPD unterstützt worden. Er ist Mitglied der Partei, trat aber vor sechs Jahren als unabhängiger Kandidat an. Die Unterstützung Heuns sei „vom Vorstand einstimmig als alternativlos beschlossen“ worden, schreibt die SPD. Der Termin für die Bürgermeisterwahl ist am 4. Juni. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1