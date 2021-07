Die SPD-Fraktion in der Lautertaler Gemeindevertretung will eine Senkung des Hebesatzes bei der Grundsteuer zum kommenden Haushaltsjahr mittragen. Fraktionsvorsitzender Tobias Pöselt begrüßte in einer Stellungnahme die Ankündigung von Bürgermeister Andreas Heun, den Hebesatz auf unter 1000 Punkte senken zu wollen. Seit 2018 liegt der Wert bei 1050 Prozent.

Heun hatte in der Sitzung der

...