Beedenkirchen. 15 Beedenkirchener gründeten am 28. Dezember 1972 im Gasthaus Zur Linde den neuen SPD-Ortsbezirk in ihrem Heimatort. Es waren Wilhelm Degenhardt, Johannes Ertl, Peter Heist, Richard Jährling, Dieter Kaffenberger, Willi Kaffenberger, Willi Kaffenberger II., Peter Maul, Rudi Müllerklein, Georg Peter, Willi Schmidt, Peter Pfeifer, Karl Reimund, Ludwig Reimund und Willi Reimund. Fortan setzten sie sich engagiert und erfolgreich für ihr Dorf ein.

In einer turbulenten Zeit mit zwei Kommunal- und zwei Bürgermeisterwahlen innerhalb eines Jahres war auch die Bevölkerung in Beedenkirchen emotionalisiert. Und nur unter solch günstigen Voraussetzungen war die Gründung des Ortsbezirks einer „Arbeiterpartei“ in der damals vorwiegend landwirtschaftlich orientierten Bevölkerung möglich.

Der Postbeamte Willi Kaffenberger war Motor der Gründung und führte die SPD Beedenkirchen fast zwei Jahrzehnte. Später oft „der kleine Landrat“ genannt, drehte er zusammen mit seinen Mitstreitern bei den Kommunalwahlen 1985 die Mehrheitsverhältnisse. Mit nur noch einer kurzen Unterbrechung „regierte“ fortan die Sozialdemokraten in Beedenkirchen bis 2016 und schaffte mit ihrer Mehrheit im Ortsbeirat und mit Unterstützung des Dorferneuerungsprogramms auch einen positiven Wandel des Ortsbildes.

Personelle Konstanz

Mit „soliden, den Bedürfnissen der Einwohner angepassten, ständig wiederkehrenden Aktionen“ begleitete der Ortsbezirk der Sozialdemokraten die politische Arbeit, wie er in einer Pressemitteilung zurückblickt: „Kinderfastnacht, Altenfahrten, Grillfeste und Weihnachtsfeiern waren immer gut besucht, brachten der Partei auch die Einnahmen, die sie zur Erfüllung ihrer politischen Arbeit benötigte.“

Voraussetzung für den Aufstieg der Sozialdemokraten in Beedenkirchen war auch die personelle Konstanz und Stabilität. So führte nach Willi Kaffenberger die Gemeindevertreterin Gisela Jährling die Partei, nach ihr übernahm Werner Heist bis heute.

Nach Georg Peter, der zwischen 1977 und 1981 dem Ortsbeirat vorstand, waren Willi Kaffenberger und Werner Heist bis 2016 die Ortsvorsteher. Stark beeinflusst wurde der Ortsbezirk auch durch das Engagement des Vorsitzenden der Gemeindevertretung Professor Dr. Erwin Fahlbusch und dem Gemeindevorstand und kurzzeitigen Vorsitzenden der SPD Lautertal, Karlheinz Grüner. red