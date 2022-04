SPD Lautertal will Bürgerversammlung zur Grundsteuer-Reform

Lautertal. Die SPD-Fraktion in der Lautertaler Gemeindevertretung fordert eine Bürgerversammlung wegen der Neuordnung der Grundsteuer. In einem Antrag für die nächste Sitzung der Gemeindevertretung wird darum gebeten, dazu einen Vertreter des Finanzamts einzuladen.

Immobilienbesitzer sind dazu aufgerufen, in der Zeit zwischen dem 1. Juli und dem 31. Oktober eine Erklärung an das Finanzamt zur Neuberechnung der Grundsteuer B abzugeben. Die Neuberechnung ist aufgrund eines Gerichtsurteils erforderlich geworden.

„Hierzu sind in der Bürgerschaft bereits viele Fragen aufgetreten. Dazu gehört, dass diese Erklärung nur online über das System „Elster“ abgegeben werden kann, was gerade für ältere Bürgerinnen und Bürger eine hohe Hürde darstellt“, schreibt die SPD in ihrer Antragsbegründung. tm/red