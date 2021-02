Lautertal. Die SPD Lautertal hat rund 40 Tage vor der Kommunalwahl am 14. März in einer Videokonferenz mit den 38 und Kandidaten auf den SPD Listen für die Gemeindevertretung Lautertal und die Ortsbeiräte in Elmshausen, Gadernheim, Lautern und Reichenbach die heiße Wahlkampfphase eingeläutet. Da aufgrund der Corona-Pandemie keine Treffen möglich sind, nutzten viele der Bewerber diese virtuelle Möglichkeit, zu der der Spitzenkandidat Tobias Pöselt (32 Jahre) eingeladen hatte.

Die Kandidaten hatten in einer kurzen Vorstellungsrunde Gelegenheit, ihre Motivation zur Mitarbeit in der Lautertaler Kommunalpolitik darzustellen. Für ein Grußwort ließen sich der Landratskandidat und Kreisbeigeordnete Karsten Krug sowie Lautertals Bürgermeister Andreas Heun zuschalten.

In erster Linie diente das virtuelle Treffen dem gegenseitigen Kennenlernen der neuen und der erfahrenen Kandidaten. Nach Tobias Pöselt steht auf Platz zwei der Liste die 61-jährige Diplom-Ingenieurin Annette Hemmerle-Neber, eine erfahrene Kommunalpolitikerin aus Lorsch. Sie hat vor zwei Jahren Lautertal als neuen Wohnort gewählt und möchte sich in der Gemeindevertretung und im Ortsbeirat Reichenbach engagieren.

Ferdinand Derigs (62 Jahre), inzwischen pensionierter Polizeihauptkommissar und ehemaliger Pressesprecher der Polizei, ist seit 2016 Mitglied des Gemeindevorstands. Die 67-jährige ehemalige Notarfachangestellte Helga Dohme auf Platz vier war unter anderem jahrelang Erste Beigeordnete. Sie kandidiert in Reichenbach auch für den Ortsbeirat.

Ihr folgt der 61-jährige Angestellte Hans-Jürgen Ramge aus Gadernheim, der ebenfalls auch für den Ortsbeirat kandidiert. Regina Daum (65 Jahre) aus Schannenbach ist schon lange ein politischer Aktivposten. Ebenso wie der besonders mit der SG Lautern verbundene 66-jährige Peter Weimar, der sich erneut auch für den Lauterner Ortsbeirat bewirbt.

Pöselt: „Ein guter Mix“

Der Bankkaufmann und Fußball-Schiedsrichter Wolfgang Helfrich (65 Jahre) aus Elmshausen folgt auf Platz acht. Er ist Mitglied des Gemeindevorstands und steht auch auf der Liste für den Elmshäuser Ortsbeirat. Die 40-jährige Dozentin Beate Dechnig aus Gadernheim, ehemalige Vorsitzende der Gemeindevertretung, steigt nach einer Pause wieder ein und rangiert auf Platz neun.

Fleischer Werner Heist (62 Jahre) aus Beedenkirchen ist seit vielen Jahren nicht nur als Kommunalpolitiker, sondern auch als Fußball-Schiedsrichter aktiv. Der BWL-Student Jascha Kaffenberger (24 Jahre) ist erstmals dabei. In seiner Freizeit ist er Kapitän der ersten Mannschaft des SSV Reichenbach. Dort ist Kaffenberger auch Mitglied des Vorstands.

Darüber hinaus stellten sich auch einige Kandidaten für die Ortsbeiräte vor. Aus Elmshausen waren vertreten Ortsvorsteher Walter Kirschbaum, die „Newcomer“ Fabian Kaffenberger (26 Jahre) und Tobias Bauß (19 Jahre) sowie die ehemalige Ortsvorsteherin Claudia Czyrt. Aus Lautern nutzten Hausmeister Manfred Schmidt und die Hauptschullehrerin Christiane Stechmann diese Gelegenheit. In Lautern kandidieren zudem Willi Eichhorn, Karl Schmidt, Renate Müller, Emmy und Hans Fuchs. In Reichenbach stehen außerdem Marcel Kaffenberger, Pauline Schöneck, Felix Schmidt-Eul und der frühere Ortsvorsteher Heinz Eichhorn auf der Liste.

„Ich freue mich, mit euch und den heute nicht anwesenden weiteren Kandidaten einen guten Mix von Frauen und Männern aus allen Ortsteilen sowie unterschiedlichen Alters- und Berufsgruppen gefunden zu haben, um auch in Zukunft mit uns die besten Ideen und Lösungen für unser Lautertal zu finden“, dankte Pöselt besonders den nicht der Partei angehörigen Bewerbern. „Das ist keine Selbstverständlichkeit.“

Die SPD wolle in den kommenden Jahren „sachlich und kontrovers mit den politischen Mitbewerbern kommunizieren. Dabei geht es um viele Dinge, die unsere Bürgerinnen und Bürger vor Ort betreffen.“ Dieses Ziel solle in dem Wahlkampf-Slogan „Miteinander – Füreinander“ zum Ausdruck kommen.

Schwerpunkte ihrer weiteren Arbeit sieht die SPD Lautertal beim Erhalt und der Fortentwicklung der Infrastruktur. Dazu gehören der Neubau einer Kindertagesstätte und die Sanierung der Wasserversorgung. „Dabei wollen wir die Finanzen stabil halten und die erfolgreiche Arbeit unseres Bürgermeisters weiterhin unterstützen“, sagte Tobias Pöselt. Zudem seien der SPD die Förderung und Stärkung der Jugendpflege sowie der Erhalt der Lautertalhalle in Elmshausen für die Arbeit der Vereine und für Veranstaltungen aller Art wichtig.

„Wo hätte etwa die Gemeindevertretung in den letzten Monaten unter Einhaltung der Hygienebestimmungen zusammenkommen können, wenn Lautertal nicht über eine solche Halle verfügen würde?“, sagte Pöselt. „Gerade in den Einschränkungen durch Corona ist ganz besonders deutlich geworden, wie wichtig unsere Vereine und ehrenamtlich Tätigen für den Zusammenhalt in unserer Gemeinde sind. Für diesen Zusammenhalt steht die SPD Lautertal auch in den kommenden Jahren“. red

Info: spdlautertal.de, Facebook und Instagram: @spdlautertal