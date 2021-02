  SPD: Haushalt ist noch solide

Tobias Pöselt (BILD: Funck) bemängelte am Vortrag von Carsten Stephan, dass er für die CDU viele Sachen reklamiere, die eigentlich auf eine Zusammenarbeit aller Fraktionen zurückgingen.

AdUnit urban-intext1

Die ständige Kritik an der „rotgrünen Mehrheit“ vergangener Jahre sei nicht sinnvoll, so Pöselt. SPD und Grüne seien getrennte Parteien und hätten nicht viel miteinander zu tun. Pöselt erinnerte daran, dass auch die SPD viele Initiativen angestoßen habe. Dazu zähle, die Besucherströme am Felsenmeer in den Griff zu bekommen.

Die Eltern der Kindergartenkinder seien um die Beiträge entlastet worden, die während der ersten Hochphase der Corona-Pandemie angefallen wären. Die Sanierung des Rathauses in Elmshausen und die Einführung einer Leinenpflicht für Hunde seien weitere Initiativen der SPD gewesen.

LBL und CDU hätten dagegen Lautertal „nachhaltig geschadet“ mit der Weigerung, das „Hessische Plädoyer für ein solidarisches Zusammenleben“ zu verabschieden und zudem den teuren Bau der Toilettenanlage am Felsenmeer durchgesetzt.

AdUnit urban-intext2

Der Haushaltsplan sei „noch solide“, allerdings müsse die Gemeinde damit rechnen, von der zu erwartenden „Pleitewelle“ im Herbst dieses Jahres getroffen zu werden. Damit drohe eine Lage wie ab 2008, als die weltweite Wirtschaftskrise auch Lautertal finanziell in eine Schieflage gebracht habe. Dass die Ursache für diese Krise nicht in der Gemeinde selbst liege, zeige der Umstand, dass viele Kommunen nach 2008 sich deutlich verschuldet hätten.

„Krise gemeinsam bewältigt“

Die SPD habe zur Sanierung der Finanzen dem Rettungsschirm des Landes zugestimmt – im Unterschied zur CDU, die das Problem mit einem einmaligen Solidaritätsbeitrag der Bürger habe lösen wollen. Es sei deswegen „zu einfach“, die Schuld für die Haushaltskrise in Lautertal SPD und Grünen zuschieben zu wollen. So habe die CDU auch den hohen Ausgaben für den Bau der Kunstrasenplätze in der Gemeinde zugestimmt.

AdUnit urban-intext3

Auf der anderen Seite sei die Sanierung der Wasserversorgungseinrichtungen kein Verdienst der CDU, sondern eine gemeinsame Anstrengung aller Fraktionen gewesen. Auch die Finanzkrise sei gemeinsam bewältigt worden und nicht von einer Fraktion alleine.

AdUnit urban-intext4

Die Sanierung der Hutzelstraße bezeichnete Pöselt als „nicht vermittelbar“. Die Fraktionen müssten zusammenstehen und deutlich machen, dass ein solches Projekt derzeit keinen Vorrang habe. Die Straße funktioniere so wie sie ist. Es gebe in Lautertal weitere Wanderwege auch für Senioren, die nicht asphaltiert seien.

In der Frage des Riedanschlusses betonte Pöselt, die Entscheidung sei richtig gewesen. Lediglich mit den Vertragsbestimmungen sei die SPD unzufrieden gewesen. tm