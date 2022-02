SPD fragt nach den Kosten der Steuersenkung

Lautertal. Irgendwo zwischen dem legendären Zitat „Und sie bewegt sich doch“ und dem Schlager-Titel „Wunder gibt es immer wieder“ ordnet die Lautertaler SPD die Forderung der CDU und ihres Koalitionspartners LBL hinsichtlich der Absenkung der Grundsteuer B von 1050 auf 850 Punkte ein. Nachdem die Koalitionäre über das gesamte Jahr 2021 keinerlei Spielraum gesehen hätten, die Bürger an dieser Stelle zu entlasten, habe es nun auf Antrag der Koalition in der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses die „überraschende Kehrtwende“ gegeben.

„Wir begrüßen das Umdenken ausdrücklich, werden aber diesen Bieterwettstreit kritisch begleiten und unterstützen dabei die Position des Bürgermeisters“, schreibt Tobias Pöselt für die SPD-Fraktion. Nun überbiete die Koalition sogar die vom Gemeindevorstand vorgeschlagene Absenkung der Grundsteuer B auf 950 Punkte mit dem Vorschlag, die Grundsteuer B im Jahr 2022 um weitere 100 Punkte auf 850 abzusenken. Dabei sei der Gemeindevorstand mehrheitlich von CDU- und LBL-Vertretern besetzt.

Unterdeckung von 200 000 Euro

Nachdem CDU und LBL noch vor der Kommunalwahl den Bürgern erklärt hätten, dass 1050 Punkte kein Dauerzustand sein dürfen, sei im Sommer dann die erste Kehrtwende gekommen. Die von Bürgermeister Andreas Heun ins Spiel gebrachte Senkung der Grundsteuer B habe bei der CDU „große Verwunderung“ ausgelöst. In den nächsten Jahren bestünden aufgrund geplanter Investitionen kaum eine Möglichkeit, Steuerentlastungen vorzunehmen, habe die CDU damals argumentiert. Folgerichtig habe die CDU dann zusammen mit dem Koalitionspartner die im Dezember 2021 vom Gemeindevorstand eingebrachte Haushaltssatzung abgelehnt, welche die Absenkung der Grundsteuer B in einem ersten Schritt auf 950 Punkte vorsah.

„Neue Erkenntnisse und eine zu frühe Befassung sollen nun innerhalb der Koalition zu einem Umdenken geführt haben“, fährt Pöselt fort. Welche Erkenntnisse das waren, bleibe genauso unklar wie die Frage, warum man sich nicht bei den Beigeordneten oder dem Bürgermeister informiert habe.

In der Dezembersitzung hätte man sich auch auf eine weitere Absenkung in 2023 verständigen können, fährt Pöselt fort: Die Koalition habe diese aber rundweg abgelehnt, die jetzt in Aussicht gestellte Absenkung werde bei einer Annahme die Verwaltung bei einer Neuberechnung und Bescheid-Erstellung zusätzliche Zeit und Geld kosten.

„Sollte darüber hinaus der von der Koalition im Finanzausschuss eingebrachte Antrag ohne konkrete Vorschläge zur Gegenfinanzierung in der Gemeindevertretung eine Mehrheit finden, weist der Haushalt eine Unterdeckung von rund 200 000 Euro auf“, heißt es von der SPD weiter. Sehe man sich zudem die Forderungen aus einigen Ortsbeiräten an, werde spannend, wie man diese Summe durch einen Vorschlag der Koalition zusätzlich einsparen will.

Die von der LBL vorgeschlagene Nachhaltigkeitssatzung sei nicht der Weisheit letzter Schluss, so lange man nicht den Mut aufbringe, Investitionen zu priorisieren. Die SPD-Fraktion freue sich auf die Vorschläge und werde sich diesen nicht verschließen – „wenn sie sozial gerecht sind“. red