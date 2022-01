SPD: Finanzkrise ist vorbei

Lautertal. Die Gemeinde Lautertal befinde sich nicht mehr in einer Finanzkrise, wie es CDU und LBL den Bürgern „weismachen“ wollten, schreibt Tobias Pöselt, Fraktionsvorsitzender der SPD Lautertal. Der Grund für die seinerzeit von allen Fraktionen getragene Erhöhung von Abgaben existiere mit der Entlassung Lautertals aus dem Schutzschirm nicht mehr: „Daher ist es an der Zeit, den Bürgern in einem ersten Schritt etwas zurückzugeben.“

Es habe sich aber gezeigt, dass die CDU/LBL-Koalition, „die noch im Wahlkampf die Absenkung der Grundsteuer gefordert hatte, hiervon nichts mehr wissen wollte“, so Pöselt weiter. Argumentiert werde mit der Reform der Grundsteuerberechnung, „die aber erst im Jahr 2025 zum Tragen kommt und von der niemand weiß, welche Auswirkungen sie auf den Einzelnen hat.“

„Falsches Signal“

Auch das Argument der Finanzierung von Projekten wie dem Ausbau der Wasserversorgung oder dem Neubau der Kita ziehe nicht, wenn ein Feldweg wie die Hutzelstraße für 120 000 Euro ausgebaut werden solle. Man könne den Eindruck gewinnen, dass der Vorschlag, die Grundsteuer B abzusenken, nur deshalb von den Koalitionären abgelehnt wird, weil er mit der „soliden Haushaltsführung“ des Bürgermeisters in Bezug gebracht werden könne. Um nicht als finanzpolitisch inkompetent dazustehen, fordere man weiteres Zahlenmaterial, „das schon vorhanden ist oder, ohne je eine Rolle zu spielen, in irgendeiner Schublade verschwindet“, fährt Pöselt fort.

Mit der Absenkung der Grundsteuer könne die Erhöhung der Wassergebühren abgefedert werden, die kostendeckend sein muss. Die SPD kritisiert auch die beschlossene Erhöhung der Sitzungsgelder für die Gemeindevertreter – ein „vollkommen falsches Signal“ an die Bürger, die parallel dazu mehrbelastet werden“, sagt der stellvertretende Fraktionschef Jascha Kaffenberger. Bei der Debatte sei zudem die LBL-Fraktionsvorsitzende Silvia Bellmann mit der Aussage entgleist, den Fraktionsvorsitzenden von SPD und Grünen „verbrecherisches Handeln“ vorzuwerfen“, so die SPD. red

