Sommerkirche in Lautertal

Lautertal. In den Sommerferien bieten die evangelischen Kirchengemeinden in Lautertal wieder ihre Sommerkirche an. An den sieben Ferien-Sonntagen bis zum 29. August gibt es reihum in den Ortsteilen einen Gottesdienst für ganz Lautertal.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nächster Termin in Beedenkirchen

Vorgesehen ist, die Gottesdienste möglichst im Freien zu feiern. Nur bei Regen wird in die Kirchen oder andere Ausweichmöglichkeiten umgezogen. Die weiteren Termine:

Beedenkirchen, Pfarrwäldchen: 8. August, 10 Uhr

Elmshausen, Friedhof: 22. August, 10 Uhr

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Gadernheim, vor der Kirche: 1. und 15. August, jeweils 10 Uhr

Lautern, Festplatz: 29. August, 10 Uhr

Landeskirchliche Gemeinschaft, Reichenbach: 25. Juli, 10.30 Uhr. red