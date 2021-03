Lautertal. „Alle Parteien und Bürger können sich gemeinsam für den Klimaschutz einsetzen“, sind die Lautertaler Grünen überzeugt. In einer Videokonferenz befasste sich die Partei mit den „Erneuerbaren Energien“.

Eine Option ist die Stromgewinnung durch die Installierung von Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern von Gebäuden. Weitere Möglichkeiten dazu gibt es auch in Lautertal – auch auf öffentlichen Gebäuden. Das Feuerwehrhaus in Reichenbach ist bereits entsprechend ausgestattet und außer einer Vielzahl von Privathäusern auch Gewerbebetriebe in der Gemeinde.

Der Wald leidet

In der Videokonferenz ging es um Möglichkeiten, wie Lautertal eine „klimaneutrale Gemeinde“ werden kann. Als Fachmänner waren Micha Jost von der Energiegenossenschaft Starkenburg und Hans-Dieter Berg von der Solarberatung Bergstraße eingeladen worden. Dabei war auch Stefan Berg, SPD-Mitglied aus Fürth, der sich intensiv mit dem Thema auseinandersetzt.

Seit gut 100 Jahren steigen infolge der Industrialisierung und der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas die Temperaturen auf der Erde an. Die mittlere Jahrestemperatur liegt dabei um gut sieben Grad höher als zu Beginn der Messungen. Dies führt zu spürbaren Veränderungen in der Pflanzenwelt und bei den Tieren. Beim Blick auf die Wälder auch in Lautertal – gerade nach den heißen und trockenen Sommern der vergangenen Jahre – werden die Veränderungen offensichtlich.

Wie dem „Klimawandel“ entgegengetreten werden kann, wird daher breit diskutiert. Die Grünen wollten aber nicht nur reden, sondern vor allem handeln und seien auf der Suche nach Lösungen, wie sie in ihrer Konferenz deutlich machten.

„Klimaschutz vor Ort ist ein wichtiges Thema für die Region“, unterstrich der Grünen-Gemeindevertreter Frank Maus. Dass es Zeit zum Handeln sei, verdeutlichte Stefan Berg anhand von Bildern der Wälder des vorderen Odenwaldes. „Verhältnismäßig viele Bäume sind im vergangenen Jahr gestorben. Im Fürther Wald sind kaum noch gesunde Bäume zu finden. Dazu haben fehlende Niederschläge und die Hitzesommer beigetragen“, berichtete er.

Über Handlungsmöglichkeiten informierte Micha Jost von der Energiegenossenschaft Starkenburg. Die Genossenschaft sei vor elf Jahren gegründet worden und habe inzwischen über 1000 Mitglieder. Diese unterstützten finanziell die Projekte der Genossenschaft und zögen selbst einen Nutzen daraus.

Neue Solaranlagen in Lautertal

„Die Energiegenossenschaft ist unabhängig von Kommunen, Banken, Energieversorgern, Parteien oder Verbänden“, sagte Jost. Ihre Aufgabe sei der Ausbau aller Arten von erneuerbaren Energien wie Strom und Wärme, Verkauf von Bürgerstrom und der Ausbau der Infrastruktur für die E-Mobilität. „Unser Ziel ist die maximale regionale Wertschöpfung und finanzieller Nutzen für möglichst viele Bürger in der Region.“ Mit den Projekten der Energiegenossenschaft – Solaranlagen, Windräder, Biogasanlagen – werde rein rechnerisch die Freisetzung von 12 500 Tonnen Kohlendioxid im Jahr vermieden. Projektpartner seien Kommunen, Landkreise, Landwirtschaft, Sportvereine, Gewerbe und Firmen, Stadtwerke und Kirchen. Mitglied in der Genossenschaft könne jeder Bürger werden, um anschließend mit seinem Einsatz von den Pachteinnahmen oder der Nutzung von günstigem Eigenstrom zu profitieren.

„Umweltschutz und Klimaschutz können vor der Haustür gefördert werden“, fasste Frank Maus zusammen. Er stellte die Überlegung in den Raum, wie eine Zusammenarbeit der Genossenschaft mit der Gemeinde Lautertal aussehen könne. So könne bei der Planung des neuen Kindergartens an der Lautertalhalle die Installation einer Solaranlage auf dem Dach vorgesehen werden. Auch das Dach KMB-Stützpunktes in Reichenbach eigne sich dafür.