Solar-Berater informieren über Photovoltaik-Anlagen

Lautertal. Nahezu jeder Hausbesitzer kann seine eigene Energiewende organisieren und dabei eine Rendite erwirtschaften. Davon sind die ehrenamtlichen Bürger-Solar-Berater der Gemeinde Lautertal überzeugt. Mit einer gut geplanten Photovoltaik-Anlage lässt sich der Anteil des selbst verbrauchten Stroms so optimieren, dass nicht nur das Klima, sondern auch der eigene Geldbeutel entlastet wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Interessant sind dafür nicht nur die klassischen Süddächer, auch die Ost-/West-Ausrichtung liefert gute Ergebnisse. Man sollte möglichst viel von dem auf dem eigenen Dach produzierten „Sonnenstrom“ im eigenen Haushalt verbrauchen. Mit der Nutzung eines E-Autos lässt sich dieser Effekt noch steigern. Die nicht selbst verbrauchte Menge wird in das Stromnetz eingespeist. Dafür erhält der Anlagenbesitzer vom Netzbetreiber eine auf 20 Jahre garantierte Vergütung. Zusätzlich wird auch noch jede Menge Kohlendioxid eingespart.

Dennoch schrecken viele Hausbesitzer vor der Anschaffung einer Photovoltaik- Anlage zurück. Zu unübersichtlich erscheinen die organisatorischen und technischen Zusammenhänge. Auf dem Weg durch dieses Dickicht wollen die Bürger-Solar-Berater helfen – mit ehrenamtlichen und kompetenten Beratungen, neutral ohne eigene wirtschaftliche Interessen.

Mehr zum Thema Lautertal Sprechstunde mit Paula in Lautertal Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Finanzausschuss Lautertal soll dieses Jahr weniger investieren Mehr erfahren

Wer eine solche Beratung in Anspruch nehmen will, kann sich wegen eines Termins an die Lautertaler Gemeindeverwaltung wenden. Ansprechpartner ist Martin Erber (Tel.: 06254 / 30746, E-Mail: erber@lautertal.de). Ein direkter Kontakt zur Bürger-Solar-Beratung ist auch unter Tel.: 06209 / 3000 (Anrufbeantworter) und im Internet möglich.