Skifahrer des TSV Reichenbach waren auf der Golm

Reichenbach. Auch in diesem Jahr war die Hüttenfreizeit auf der Golm in Vandans / Montafon für 23 Ski- und Snowboardfreunde des TSV Reichenbach ein Erfolg. Der Bus fuhr durch die Nacht von Reichenbach nach Vandans. Nach dem Entladen wurden die Rucksäcke gemeinschaftlich mit der Seilbahn bis zur Mattschwitz-Station gebracht, um von dort mit Ski und Snowboards an die Unterkunft transportiert zu werden.

Der Schnee lässt in dieser Saison überall auf sich warten, aber die Pisten waren zum Fahren ausreichend gut präpariert. Die Unterkunft lag nur wenige Meter von der Piste entfernt auf 1260 Metern Höhe. Mit den Übungsleitern für Ski und Snowboard wurden mehrere kostenlose Kurse angeboten. Die Abende standen unter dem Motto Geselligkeit bei Karten- und Würfelspielen.

Die Resonanz aller Teilnehmer auf der Heimfahrt war eindeutig, es waren kurzweilige und gesellige Stunden. Die nächste Fahrt im kommenden Jahr ist bereits in Planung. red/Bild: TSV