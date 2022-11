Die Ski-Abteilung des TSV Reichenbach hatte wieder einen Großeinsatz, den Ski-Service. Dieser wurde nach den Corona-Jahren zwar nicht ganz so gut wie erhofft angenommen. Dennoch durften alle, die Reparaturen und Wartungen an ihren Ski und Snowboards zu erledigen hatten, hatten in die TSV- Turnhalle kommen.

Die Ski konnten bei den Helfern der Abteilung abgegeben und nach einer gewissen

...