Sitzbank auf dem Reichenbacher Marktplatz wird renoviert

Reichenbach. Weitere Arbeiten zur Verschönerung des Marktplatzes haben Helfer des Verschönerungsvereins Reichenbach in Angriff genommen. Nachdem der neue Marktbrunnen fertiggestellt wurde, ist jetzt die Rundbank an der Verschwisterungslinde an der Reihe. Bereits vor einiger Zeit wurden die hölzernen Sitzauflagen beseitigt, da sie morsch geworden waren.

Jetzt wurde festgestellt, dass der Unterbau ebenfalls nicht mehr in Ordnung war und teilweise abgerissen werden musste. Mit einer Fachfirma wurden die Granitsteine wieder aufgemauert. Helmut Fassinger, Klaus Essinger und Albrecht Kaffenberger (von links) bereiteten den Wiederaufbau vor. koe/Bild: koe