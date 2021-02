Silvia Bellmann (51) ist Ungarndeutsche, verheiratet und hat eine erwachsene Tochter.

Mit ihrer Familie wohnt sie seit über 20 Jahren im Lautertaler Ortsteil Knoden.

Die Diplom-Informationswirtin (FH) ist bei einer großen Bank in Frankfurt am Main in leitender Position im Vertrieb beschäftigt. ppp