Senflösung vertreibt die Würmer vom Lauterner Sportplatz

Die SG Lautern hat die Würmerplage auf ihrem Sportplatz überwunden. Mithilfe einer Senflösung werden die Kriechtiere vom Rasen ferngehalten. Schädlich für die Tiere soll das Mittel nicht sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bis zur Winterpause konnten die Fußballer in diesem Jahr den Sportplatz bei der SG Lautern bespielen. Daran war im vergangenen Jahr nicht zu denken, denn der Verein hatte eine große Schar an Regenwürmer in seinem grünen Rasen. Ab Oktober musste der Spielbetrieb in Lautern komplett eingestellt werden, erzählt Stefan Röhm, früherer Vorsitzender und Platzwart bei der Sportgemeinschaft.

Mit einer anerkannten Lösung auf Senfbasis soll den Tieren nun das Leben auf dem Fußballplatz der SG ungemütlich gemacht werden. Die Hautoberfläche des Regenwurms hat viele Sinneszellen und ist sehr sensibel. Das Mittel schadet nachgewiesenen Maßen den Tieren nicht, dennoch meiden sie Böden, in denen es aufgebracht wird. Mit Unterstützung von Torsten Neu und seinen landwirtschaftlichen Maschinen konnte das Mittel dreimal in diesem Jahr aufgebracht werden.

Die unzähligen kleinen Erdhügel sind auf dem Rasenplatz verschwunden, einzig am Rand halten sich noch ein paar Regenwürmer auf und graben sich dort durch den Boden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mehr dazu in der Freitag-Ausgabe des Bergsträßer Anzeigers.