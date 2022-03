Seit 15 Jahren gibt es das Informationszentrum am Felsenmeer

Das Felsenmeer-Informationszentrum in Reichenbach feiert sein 15-jähriges Bestehen: Am 30. März 2007 wurde die Anlaufstelle für Besucher des Naturdenkmals eröffnet.

Seit seinem Start hat es sich zu einer seriösen, vielbeachteten Begegnungs- und Informationsstätte entwickelt. Das FIZ will in diesem Jahr im Rahmen des Jubiläums „50 Jahre Lautertal“ zu seiner Saisoneröffnung am 3. April mit besonderen Aktionen auf sein 15-jähriges Bestehen aufmerksam machen.

Bis heute erfüllen engagierte Mitarbeiter das Haus mit Leben. Da wurden Schauvitrinen und Informationstafeln aufgestellt, Plätze zum Spielen oder Lesen des umfangreichen Prospektmaterials . Außer Postkarten gibt es verschiedene Souvenierartikel. Ferner werden erlebnisorientierte Rallyes für Gruppen, Schulklassen und Kindergeburtstage angeboten. Während der Öffnungszeiten ist die Informationstheke immer besetzt, um Gästen Auskünfte zu erteilen.

Jährliche Höhepunkte sind die Saisoneröffnung und der Saisonabschluss; letzterer meist an der Außenstelle des FIZ, der Seegerhütte im Wald Richtung Beedenkirchen. Ein umfangreiches Vortragsprogramm, individuelle Führungen sowie eine Einkehrmöglichkeit in der „Koboldklause“ runden das Angebot ab.

