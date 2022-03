Alles andere als pubertär ist das Felsenmeer-Informationszentrum (FIZ) mit seinen zarten 15 Jahren. Seit seinem Start am 30. März 2007 hat es sich zu einer seriösen, vielbeachteten Begegnungs- und Informationsstätte entwickelt. Das FIZ will in diesem Jahr im Rahmen des Jubiläums „50 Jahre Lautertal“ zu seiner Saisoneröffnung am 3. April mit besonderen Aktionen auf sein 15-jähriges Bestehen

...