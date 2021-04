Sehenswertes gibt es nicht nur am Felsenmeer

Reichenbach. Wer Freude an der Formenvielfalt in der Natur hat, der kommt in ganz Lautertal auf seine Kosten. Nicht nur das Felsenmeer bietet beeindruckende Felsformationen. Auch abseits davon findet man die sonderbarsten Gebilde. Mit etwas Fantasie kann man überall in den Wäldern Felsansammlungen entdecken mit diversen „Fabelwesen“ aus Granit. Beeindruckend ist auch, was Bäume mit Felsbrocken anstellen können. Diese Buche am Talweg bei Reichenbach hat ihrem Wurzelwerk einen bearbeiteten Stein einverleibt. koe/Bild: koe

