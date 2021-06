Seegerhütte am Felsenmeer bekommt einen neuen Anstrich

Beedenkirchen. Der Beedenkircher Kanada-Freund Dr. Joachim Bartl wollte eigentlich längst schon wieder mit einem Wohnmobil in den unendlichen Weiten des Landes unterwegs sein. Die Corona-Pandemie hat ihm und seiner Frau allerdings die Pläne zunichtegemacht. So hat sich Bartl kurzerhand darangemacht, die Außenstelle des Felsenmeer-Informations-Zentrums, die Seegerhütte, mit einem neuen Anstrich zu versehen. Die Holzverkleidung erinnere ihn an die Blockhütten in Kanadas Wildnis, was allerdings keine Entschädigung für die entgangenen Reiseerlebnisse sei, so Bartl.

AdUnit urban-intext1

Über seine Exkursionen hatte Bartl mit Lichtbildvorträgen ein interessiertes Publikum informiert. Beim Streichen der Wände im Felsbergwald fällt ihm die eine oder andere Episode seiner Reisen wieder ein. Möglich war die Renovierung dank der Unterstützung von Norbert Mink, der sein Gerüst kostenfrei zur Verfügung gestellt und angeliefert hatte. Mit Christoph Turetschek stellte er es auch auf. So konnten der Gemeinde Lautertal Kosten erspart werden. koe/Bild: koe