Da oben leuchten die Sterne, hier unten da leuchten wir. Sterne waren am Vorabend des Martinstages zwar nicht am dunklen Himmel zu entdecken, doch an Laternen mangelte es nicht beim Martinsumzug der Reichenbacher Felsenmeerschule. Die Laternen hatten die Schulkinder der Klassen 1 bis 4 im Kunstunterricht gebastelt, darunter außer Klassikern mit Häuserbildern auch Bienen und Elefanten und

...