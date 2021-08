Schranke am Talweg in Reichenbach beschädigt

Reichenbach. Unbekannte haben die Schranke an der Einfahrt in den Wald am Talweg in Reichenbach demoliert. Die Gemeindeverwaltung vermutet, dass die Verriegelung mit einer Flex zerstört wurde, um die Schranke öffnen zu können. Das Lager der Stange wurde verbogen und das Fundament beschädigt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Gemeindeverwaltung fordert den Verursacher dazu auf, sich zu melden. Gleichzeitig soll in den kommenden Tagen Anzeige erstattet werden. Hinweise von Zeugen sind daher im Rathaus ebenfalls willkommen. red/Bild: red