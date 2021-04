Am Felsenmeer in Reichenbach wird seit dem Oster-Wochenende wieder ein Sicherheitsdienst eingesetzt, um den Verkehr zu regeln. Wie Bürgermeister Andreas Heun auf Anfrage berichtete, setzt die Gemeinde auf die gleiche Firma wie im vergangenen Jahr. Die Parkregelung habe sich damals sehr bewährt, so Heun.

Die Mitarbeiter wiesen die Autofahrer auf die Parkplätze ein und sorgten damit für

...