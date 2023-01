Schmuck und Geld bei Einbruch in Reichenbach gestohlen

Reichenbach. Ein Wohnhaus im Falltorweg in Reichenbach ist am Dienstag (03.), in der Zeit zwischen 5.30 und 19.30 Uhr, in das Visier von Einbrechern geraten.

Die Täter gelangten nach derzeitigem Ermittlungsstand über die Terrassentür in die Räumlichkeiten, wie die Polizei berichtet. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen fanden und entwendeten die Täter Schmuck und Geld.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 in Verbindung zu setzen.