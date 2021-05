Schäuble wird Schirmherr

Lautertal. Der barrierearme Pilgerweg Camino Incluso soll am 15. Oktober offiziell eröffnet werden – und er hat einen prominenten Schirmherren: Es ist Wolfgang Schäuble, Präsident des Deutschen Bundestags. Wer möchte, kann auch jetzt schon auf dem Camino Incluso wandern. Die Routen für den neuen Pilgerweg haben Schüler der SRH Stephen-Hawking-Schule in Neckargemünd in einem großen Projekt zusammengestellt. Ziel war es, einen möglichst Wanderweg „für alle“ zu erarbeiten.

Insgesamt erstreckt sich der Weg über 84 Kilometer von Bensheim bis Heidelberg. Eine Station ist die evangelische Kirche in Beedenkirchen. Der Weg führt auch über Winterkasten und Lindenfels. Als Wegmarke dient das Symbol eines gelben Beutels. Ist ein Rollstuhlfahrer auf dem Camino Incluso unterwegs, wird die Begleitung von zwei Fußgängern empfohlen, da auch so manche Höhenmeter überwunden werden müssen. kbw/red