Beedenkirchen. Über den Entwurf des Haushaltsplanes der Gemeinde Lautertal hatten die Mitglieder des Beedenkircher Ortsbeirats zu beraten. Auf wenig Verständnis stieß dabei die Vorgabe der Hessischen Gemeindeordnung, dass diese Beratungen – und besonders die notwendige Beschlussfassung – nur in Gegenwart der Mitglieder des Ortsbeirates erfolgen kann.

In einer persönlichen Stellungnahme erklärte Ortsvorsteher Hartmut Krämer, dass er gerne eine Videokonferenz organisiert hätte, wie es mittlerweile selbst in der Bundespolitik üblich geworden ist. „Doch die Hessische Gemeindeordnung lässt Abstimmungen über den Haushalt nur unter persönlicher Teilnahme der Ortsbeiratsmitglieder zu.“

Um rechtlichen Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen, kamen die Ortsbeiratsmitglieder daher im großen Saal des Dorfgemeinschaftshauses zusammen und beschäftigten sich dort mit dem Entwurf des Haushaltsplanes für dieses Jahr. Die in der vorigen Sitzung beantragten Mittel für die Sanierung des Friedhofes in Beedenkirchen wurden im Plan nicht gesondert aufgeführt. Dagegen steht für alle Friedhöfe in der Gemeinde Lautertal eine Summe von 30 000 Euro zur Verfügung. Die Mitglieder des Ortsbeirates wollen in einer der nächsten Sitzungen die ersten Reparaturmaßnahmen festlegen und Geld dafür beantragen.

Neue Hütte auf der Kuralpe

Eine konkrete Summe wurde dagegen im Etat-Entwurf für die Errichtung einer Schutzhütte genannt, die das Bushäuschen auf der Kuralpe ersetzen soll. Hier geht es um 8000 Euro. Derzeit wird noch abgeklärt, ob es Zuschüsse vom Geo-Naturpark geben wird.

20 000 Euro für die Planung zur Sanierung der Hutzelstraße sind im Haushalt zu finden. Für das nächste Jahr werden für die Arbeiten weitere 100 000 Euro benötigt. Das Vorhaben musste bereits um ein Jahr verschoben werden, weil ein Straßenzustandskataster erstellt werden soll, bevor Geld in die Gemeindestraßen investiert wird. Die Summe wird nach einer Empfehlung des Finanzausschusses möglicherweise von der Gemeindevertretung wieder gestrichen werden, weil es den Kataster noch nicht gibt. Nach einem Blick in den Investitionsplan wurde der Entwurf des Haushalts einstimmig zur Kenntnis genommen.

An mehreren Wegen rund um Beedenkirchen müssen Sträucher geschnitten werden. Der Sammelplatz für die Gelben Säcke in Staffel soll neu gestaltet werden, da er an den Abfuhrtagen ein ziemlich unschönes Bild bietet. Die „Brunneninitative“ in Staffel möchte nach der Sanierung des Dorfbrunnens nun das Buswartehäuschen herrichten. Vorher sollte allerdings geklärt werden, ob die Gemeinde plant, dort ein anderes Wartehäuschen aufstellen zu wollen.

Zu einem Müllplatz entwickelt sich nach Beobachtungen der Ortsbeiratsmitglieder auf der Kuralpe der Bereich, wo die Beutel für den Hundekot zu bekommen sind. Auch wird wieder verstärkt festgestellt, dass Hundebesitzer ihre Tiere in die Wiesen laufenlassen und dann deren Kot nicht entfernen. Es wurde wieder einmal darauf hingewiesen, dass das für das Vieh, das anschließend das Gras frisst, nicht gesund ist.

Ortsvorsteher Hartmut Krämer bedankte sich bei seinen Kollegen für den fairen und kollegialen Umgang in der ablaufenden Wahlzeit des Ortsbeirats. Am 14. März stünden zwölf Kandidaten, „von jung bis alt“ bereit, um in dem Gremium mitzuarbeiten. Werner Heist, Gunther Degenhardt und Peter Reimund stehen nicht mehr zur Wahl.