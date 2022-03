Sammlung für die Ukraine läuft schleppend

Elmshausen. Bürger aus Lautertal stellen zurzeit einen zweiten Hilfstransport für die Opfer des Kriegs in der Ukraine zusammen. Dazu werden dringend noch Spenden benötigt. Wie die Organisatoren mitteilten, ist bei der seit Montag laufende Sammlung erst ein Bruchteil der Menge zusammengekommen, die Anfang des Monats für die Kriegsregion gesammelt worden war.

Organisiert wird der Hilfstransport wieder von Dorota Blome. Blome bezieht für ihr Café in Reichenbach Waren aus Polen. Mit dem gleichen Lkw können dann Hilfsgüter in den Osten gebracht werden. Sie sollen am kommenden Donnerstag, 31. März, nach Waldenburg in Polen abgehen. Dort wird das Material dann umgepackt.

Die Gemeinde Waldenburg hat Boryslav als Partnergemeinde, eine Stadt südwestlich von Lviv in der Westukraine, wohin die Sachen dann letztlich geliefert werden sollen. Die Bürgermeister von Waldenburg und Boryslav stünden in Kontakt, sagte Dorota Blome. Daher gebe es ständig aktuelle Informationen darüber, woran es den Menschen wirklich fehle.

Spenden können noch bis zum kommenden Mittwoch, 30. März montags bis freitags jeweils zwischen 18 und 20 Uhr an der Lautertalhalle in Elmshausen abgegeben werden.

Bis zu 40 Tonnen sind möglich

„Wir brauchen dringend mehr Hilfsgüter, sonst lohnt es sich kaum, dass der Lkw zu uns kommt. Das wäre sehr schade, zumal er dann leer nach Osten zurückführe“, heißt es nun in einem Aufruf der Organisatoren der Sammlung. Bis zu 40 Tonnen Material könnte insgesamt aufgeladen werden. In einer ähnlichen Größenordnung bewegte sich der erste Hilfstransport aus Lautertal.

Gebraucht werden vor allem Babynahrung, Trockennahrung (Instant) und Konserven wie Ravioli und Ähnliches. Aber auch Erste-Hilfe-Sets, Schmerzmittel und Hygieneartikel stehen auf der Liste der benötigten Güter. LED-Taschenlampen mit Batterien sowie Feldbetten und Gästebetten werden ebenfalls benötigt. Wer keine Sachspenden anbieten kann, kann mit Geld helfen. Dann kaufen die Sammler die benötigten Waren ein. tm/red

