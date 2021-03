Elmshausen. Zu ihrem ersten Arbeitseinsatz in diesem Jahr am Striethteich treffen sich die Helfer des Verschönerungsvereins Elmshausen morgen (Samstag) um 9 Uhr. Der Frühjahrsputz steht an. Die Arbeiten erfolgen unter strengster Beachtung der Corona-Regelungen. Auch Nichtmitglieder sind zum Helfen willkommen, heißt es in einer Mitteilung des Vorstandes. red