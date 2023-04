Rund um Ostern gab es in den Lautertaler Kirchen viel zu entdecken

Lautertal. Die Resonanz auf die Osterentdeckertage der evangelischen Kirchengemeinden in Lautertal war gut. Angeboten wurde das Programm in Gadernheim, Beedenkirchen und Reichenbach – pro Gemeinde jeweils an einem Tag. „Es gab aber auch drei Kinder, die an allen Tagen kamen“, freute sich die Organisatorin Heidi Dahl.

Schon vor mehr als 15 Jahren gab es ein ähnliches Angebot, weiß die Gemeindepädagogin und kann sich gut daran erinnern. Angesprochen waren diesmal Kinder im Alter zwischen sechs und elf Jahren. Manche kamen als Neue dazu, andere kennen bereits die Angebote der Kirchengemeinden.

Heidi Dahl ist immer froh, wenn sie Unterstützer aus den Reihen der Konfirmanden, von Eltern und anderen Gruppen bekommt. Oft sind es zwei bis drei weitere Personen, die helfen. Das ist auch nötig, denn jede helfende Hand wird auch schon bei den Vorbereitungen gebraucht.

Das Programm bei den Entdeckertagen war in den drei Kirchengemeinden ähnlich. Um 10 Uhr startete die Gruppe mit einer Begrüßung, einem Lied und einem Gruppenspiel. Etwa 20 Minuten später ging es um biblische Geschichten, an allen drei Tagen chronologisch abgestimmt auf die Osterzeit. In Gadernheim wurde die Geschichte vom Einzug Jesu’ in Jerusalem behandelt. Einen Tag später erfuhren die Kinder in Beedenkirchen, wie Jesus mit seinen Freunden das Passahfest mit dem Abendmahl feierte und danach mit seinen Jüngern zum Ölberg ging und dort verhaftet wurde.

Am letzten Tag, in Reichenbach, stand die Geschichte im Mittelpunkt, als Jesus mitten in der Nacht im Haus des Hohepriesters der Prozess gemacht wurde.

Kekshasen und Laugenstangen

Während der Geschichten gab es genug Raum, um auf die Fragen der Kinder einzugehen. Dabei entstanden auch kleine Diskussionsrunden. Danach gab es für alle einen leckeren Imbiss, bevor sich die Gruppen dem Spielen, Basteln und Backen widmeten.

Beim Backen waren in Gadernheim Kekshasen und Kekseier angesagt, die mit viel Freude bunt verziert wurden. In Beedenkirchen entstanden Hefeteighasen und in Reichenbach leckere Laugenstangen. „Das ist aber eine nette Katze“, kommentierte Heidi Dahl spontan eines der entstandenen Werke. Auf dem Tisch lagen viele Stifte, Scheren, Klebestifte und sonstiges Material, das für die Herstellung von Figuren aus Tonpapier, zur Marmorierung von Plastikeiern und zum Basteln von Osterkränzen benötigt wurde. Mit Feuereifer schnitten, klebten und malten die Kinder, was das Zeug hielt. In Reichenbach wurden außer dem Kreativprogramm auch Spiele im Freien angeboten. Die betreute Manuel Schnee, der Prediger der Landeskirchlichen Gemeinschaft. Zum Ausklang gab es an jedem Tag einen gemeinsamen Abschluss.

Gottesdienst für Familien geplant

Heidi Dahl ist schon sehr lange in den Kirchengemeinden aktiv. Angefangen hatte alles mit den Kindergottesdiensten, die sie damals noch ehrenamtlich anbot. Sie arbeitet auch heute mit den Kindern aus tiefer Überzeugung und mit Liebe zum Detail. „Gott gibt uns Halt und Kraft und das versuche ich immer, an die Kinder zu vermitteln“, berichtete sie.

Dahl organisiert unter anderem die Kindergottesdienste. Für Sonntag, 30. April, bereitet sie einen Familiengottesdienst in der evangelischen Kirche in Reichenbach vor. Auch im Rahmen der Ferienspiele der Gemeinde Lautertal im Sommer möchte sich die Kirche wieder wie in den Jahren zuvor engagieren.

Doch auch für Heide Dahl wird es eine Zeit nach dem Beruf geben und schon heute weiß sie, dass die Suche nach einer Nachfolge nicht einfach werden wird. Trotz allem hat sie Hoffnung, dass es eine jüngere Person gibt, die sich dafür begeistern könnte.