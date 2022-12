Es wird Zeit für eine neue Küche in der Festhalle – darin sind sich die Vereinsvorsitzenden und der Leiter des Vereinsrings von Lautern Rainer Brück einig. Während andere Dorfgemeinschaftshäuser in der Vergangenheit mit Unterstützung der Gemeinde Lautertal neue Küchen erhalten hatten, freuten sich die Lauterner über die gebrauchte Küche der Firma Ciba-Geigy, als diese 1996 ihre Türen am

...