Rettungswagen prallt an Wohnhaus

Reichenbach. Zu einem Verkehrsunfall ist es am Samstagmittag in der Nibelungenstraße in Reichenbach gekommen. Dabei prallte ein Rettungswagen an ein Wohnhaus.

Nach Angaben der Polizei geriet ein bislang unbekanntes Fahrzeug aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Rettungswagen musste daraufhin ausweichen, kam von der Fahrbahn ab und stieß mit einem geparkten Pkw zusammen. Anschließend wurde der Rettungswagen in ein angrenzendes Wohnhaus geschleudert.

Der Fahrer des bislang unbekannten Fahrzeuges entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Besatzung des Rettungswagens sowie der transportierte Patient blieben alle unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 70 000 Euro. ots

