Rettungseinsatz am Felsenmeer

Reichenbach. Die Reichenbacher Feuerwehr ist am Sonntagmittag zur Rettung einer Person an den Rettungspunkt 2 im Felsenmeer gerufen worden, wie die freiwilligen Helfer gestern mitteilten. Da dieser Rettungspunkt nicht direkt angefahren werden kann, fuhren verschiedene Fahrzeuge die Rettungspunkte 1 und 3 unter- und oberhalb an. Die verletzte Person wurde dann am Rettungspunkt 1 gefunden und nach Erstversorgung durch die Feuerwehr dem Rettungsdienst übergeben.

Aufgrund der aktuellen Wetterlage weisen die Feuerwehr auch in eigener Sache darauf hin, dass bei Sturm ein Aufenthalt im Wald gefährlich ist. Durch herabfallende Äste und umstürzende Bäume bestehe Lebensgefahr, nicht nur für die Betroffenen selbst, sondern auch für die Einsatzkräfte, die ihnen im Notfall helfen müssen. Darüber hinaus können herabgefallene Äste und umgestürzte Bäume die Anfahrtswege der Einsatzkräfte blockieren und so schnelle Hilfe verhindern. red

