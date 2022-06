Rekord-Apfelbaum steht seit 25 Jahren bei Gadernheim

Gadernheim. In voller Blütenpracht präsentiert sich der höchstgelegene Apfelbaum im Odenwald. Vor 25 Jahren wurde er am Panoramaweg in Neunkirchen gepflanzt. Es ist der erste Abschnitt des Modautaler Mundart-Wanderwegs mit Fernblick bis nach Frankfurt.

© Fritz Ehmke

Der Baum verbindet die Kreise Bergstraße und Darmstadt-Dieburg. Er steht auf der Gemarkung von Gadernheim, drei Meter entfernt von der Grenze zum Kreises Darmstadt-Dieburg. Gepflanzt wurde er zur Eröffnung der Teilroute Neunkircher Höhe der Hessischen Apfelwein- und Obstwiesenroute Odenwald. Sie verbindet das Lichtenberger Land mit der Rodensteiner Mark. Der Baum wirbt für die Erhaltung der seit Jahrhunderten bestehenden und landschaftsprägenden Streuobstwiesen. Er soll aufrufen zum Schutz von alten Obstbäumen und zu Neupflanzungen.

Das raue Klima und die Nähe zum Wald hat der Baum bisher gut überstanden. Allerdings hat das Umfeld doch Spuren im Wachstum hinterlassen. An der nahe gelegenen QR- Station vom Mundart- Wanderweg ist das originelle Ebbelwoi-Lied anzuhören, und man erfährt, was die Odenwälder alles aus Apfelsaft machen. red/Bild: Ehmke