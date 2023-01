Reiterin stirbt im Wald in Modautal

Modautal. Eine 28-jährige Reiterin ist in Modautal aus noch ungeklärten Gründen mit ihrem Pferd verunglückt und gestorben. Wie die Polizei berichtete, war die Frau am Nachmittag in Klein-Bieberau zu einem Ausritt gestartet. Am Abend meldete sich die Besitzerin des Pferdes bei der Polizei, weil sie noch nicht zurückgekehrt war. Daraufhin wurden Suchmaßnahmen eingeleitet, an denen ein Hubschrauber und eine Staffel Rettungshunde beteiligt waren.

Die Besatzung des Hubschraubers konnte nach rund zwei Stunden das Pferd in einem Waldstück zwischen Webern und Brandau lokalisieren. Von der Reiterin fehlte aber zunächst weiter jede Spur. Sie wurde am frühen Morgen durch eine Drohne mit einer Wärmebildkamera entdeckt. Als die Helfer sie erreicht hatten, war die Frau allerdings bereits tot. Die Polizei geht zurzeit von einem Unglücksfall aus, allerdings liefen noch Ermittlungen, teilten die Beamten mit.