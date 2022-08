Reichenbacher Talwegfest diesmal im Dorf

Reichenbach. Die Reichenbacher Vogelschutzgruppe will in diesem Jahr auf jeden Fall wieder ihr traditionelles Talwegfest feiern. Allerdings hat sich der Vorstand dazu entschlossen, die Veranstaltung wegen der hohen Waldbrandgefahr nicht wie gewohnt auf dem üblichen Gelände am Talweg auszurichten, sondern in die Ortsmitte von Reichenbach auszuweichen.

So wird am heutigen Mittwoch, 10. August, um 17 Uhr mit dem Aufbau von Zelt, Grillstation und Cocktailbar auf dem Gelände an Doras Café begonnen. Dazu sind Helfer willkommen. Das Fest beginnt am Samstag, 13. August, um 18.30 Uhr. Außer den üblichen Getränken gibt es Grillspezialitäten und auch ein vegetarisches Angebot. Für musikalische Unterhaltung sorgt der singende Landwirt Gerhard Pfeifer.

Am Sonntag, 14. August, wird ab 11 Uhr beim Frühschoppen weitergefeiert. Nachmittags gibt es Kaffee und Kuchen. Am Abend klingt das Fest aus. koe