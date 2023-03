Reichenbacher Straße in Beedenkirchen drei Wochen gesperrt

Beedenkirchen. In den Osterferien vom 3. bis zum 22. April wird die Reichenbacher Straße in Beedenkirchen gesperrt. Das kündigte der Kreis Bergstraße an. Es sind dazu fünf kleinere Bauabschnitte im Abschnitt zwischen dem Ortseingang aus Richtung Wurzelbach und der Wilhelmstraße geplant.

Vorgesehen sind Arbeiten an der Trinkwasserversorgung der Gemeinde Lautertal. Dabei werden auch Hausanschlüsse erneuert. Die Arbeiten übernimmt eine örtliche Firma. Die Arbeiten sind nötig, damit die Straße wie geplant durch die Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil saniert werden kann. Aufgrund der geringen Fahrbahnbreite kann nicht mit einer halbseitigen Sperrung gearbeitet werden, schreibt der Kreis weiter.

Die einzelnen Bauabschnitte werden je nach Wetterlage jeweils in drei Tagen abgearbeitet. Begonnen wird dabei an der Ecke Wilhelmstraße. Die Zufahrt zu den Grundstücken ist an den gesperrten Abschnitten nicht möglich. Die Anwohner werden gebeten, ihr Fahrzeug außerhalb der Arbeitsstellen zu parken. Ausgenommen sind Krankentransportfahrten. Auch Einsatzfahrten der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sind möglich.

Die Müllabfuhrtermine bleiben unverändert. Sofern nötig, werden Sammelplätze für die Mülltonnen eingerichtet. Die Bauarbeiter bringen dann die Mülltonnen zu den Sammelplätzen und auch wieder zurück.

Keine Busse zum Felsenmeer

Eine innerörtliche Umleitung führt über die Wilhelmstraße und die Hechlergasse beziehungsweise das Gewerbegebiet am Pflasterweg. Diese Umfahrung werde jedoch nicht offiziell ausgewiesen. Der überörtliche Verkehr wird von Wurzelbach über Brandau, Gadernheim und Reichenbach umgeleitet.

Die Buslinie 664 ist aufgrund der Ferien nicht von der Sperrung betroffen, da dann keine Busse fahren. Die Linie MO 2 fährt bis zur Haltestelle am Friedhof in Beedenkirchen und dann zurück nach Brandau und über Gadernheim zur Lautertalhalle nach Elmshausen. Die Haltestelle am Felsenmeer wird nicht bedient. tm/red