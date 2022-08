Reichenbacher Spezies: Der Wasserhamster

Reichenbach. Dank einiger Brunnen im Ortszentrum von Reichenbach können Gartenbesitzer und Pferdehalter einen Teil ihres Wasserbedarfs aus diesen öffentlichen Quellen decken.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wasserknappheit ist in Reichenbach kein neues Thema. Bereits in den 70er Jahren fand es Eingang in die Elferratssitzungen des Männergesangvereins Eintracht Reichenbach. Damals berichtete der Protokoller Walter Blumb, dass wegen der Trockenheit und des Wassermangels aus allen Quellen und Trögen Wasser für die Gärten geschöpft und gepumpt worden sei. Am Christophs-Brunnen im Brandauer Klinger habe man bis spät in die Nacht hinein „einen fleißigen Wasserholer mit Tankfahrzeug“ beobachten können. Eine dort extra installierte Fußgängerampel habe einen gefahrlosen Transport über die B 47 ermöglicht, hieß es im BA am 12. Februar 1977.

Am 3. Februar 1978 schreibt diese Zeitung, Walter Blumb habe bei der Fastnacht berichtet, dass der berühmte Tierfilmer Heinz Sielmann am Christophs-Brunnen das seltene Exemplar eines „ausgewachsenen süddeutschen Wasserhamsters“ entdeckt und gefilmt habe.

Seit diesen Tagen ist der „Wasserhamster“ ein geflügeltes Wort in Reichenbach. Die noch viel ältere Tradition, sich an den Laufbrunnen im Dorf mit Wasser zu versorgen, hält ebenfalls bis heute an. Unser Bild entstand am Brunnen an der Friedhofstraße, als sich Familie Taube ihre Gießkannen für den Garten füllte. koe/Bild: koe