Reichenbacher Sängerinnen planen wieder Veranstaltungen

Reichenbach. Der Lautertaler Frauenchor hat 25 aktive Sängerinnen, die selbst nach den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie mit Freude dem Chorgesang nachgehen. Zur Jahreshauptversammlung begrüßte die Vorsitzende Traudel Meckel zahlreiche Vereinsmitglieder.

Viel gab es an diesem Abend beim Jahresrückblick nicht zu berichten, denn viele gewohnte und liebgewordene Veranstaltungen konnten nicht durchgeführt werden. Nur wenige Monate, von Juli bis in den November vergangenen Jahres, war es möglich, sich zu den Proben zu treffen. Constanze Pfeifer hatte als Vize-Chorleiterin die Proben übernommen.

Ehrungen treuer Mitglieder

Zu Gast war an diesem Abend auch der Vorsitzende des Sängerkreises Bergstraße, Heinz Ritsert, nach Reichenbach gekommen. Er hatte Ehrungen im Gepäck, die er nun gerne an langjährige Vereinsmitglieder überreichte.

Vor 40 Jahren trat Irmgard Eßinger als Mitglied in den Reichenbacher Frauenchor und seitdem gehört sie den aktiven Sängerinnen. Geehrt wurde auch die aktive Sängerin Hildegard Rothweiler, sie wechselte von dem Status Förderndes Mitglied zum Chormitglied. Heide Wirsig, und Rosel Laumann gehören ebenfalls seit 40 Jahren zum Frauenchor, früher haben sie mitgesungen und heute unterstützen sie den Chor durch ihre Mitgliedschaft. Seit 40 Jahren gehört Angelika Horn zu den Fördernden Mitgliedern.

In der Hoffnung, dass die Beschränkungen zur Corona-Pandemie aufgehoben bleiben gibt es ein paar Einträge in den Terminkalender. Ende August findet in Reichenbach die Kerb statt. Mit einem Sektausschank sind die Sängerinnen wieder dabei. Am 10. September findet das Jubiläumssingen zum runden Geburtstag der Gemeinde Lautertal statt, hierzu ist der Frauenchor auch eingetragen. „Vielleicht organisieren wir noch einen Odenwälder Nachmittag mit Volksliedersingen“, überlegte Traudel Meckel. Genaueres oder ein Termin stehen noch nicht fest.

Zum Schluss der Versammlung wurde nochmals Werbung in eigener Sache gemacht. „Bei uns können Frauen gerne vorbeikommen und einfach mal mitsingen“, lautet die Einladung zu einem zwanglosen Besuch. Der Chor trifft sich immer mittwochs ab 19.30 Uhr im Feuerwehrgerätehaus in Reichenbach. jhs

