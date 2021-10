Zwei Frauen aus Reichenbach mit der Liebe zur klassischen Musik haben für ein Herbstkonzert der Extraklasse gesorgt. Christine Hechler hat zum 45. Konzert in den ehemaligen Verkaufsraum der Gärtnerei geladen. Diesmal erklangen die geistlichen Lieder von Pfarrer Martin Jourdan. Er hat die Texte in den 90er Jahren geschrieben. „Ich mag die aufbauenden Zeilen“ so die Sopranistin

...