Reichenbacher Kirchturmuhr erfolgreich entfesselt

Reichenbach. Spannend wurde der zweite Versuch, mit einem Hubsteiger die Reichenbacher Kirchturmuhr von den vom Sturm verwehten Drähten der Taubenabwehr zu befreien. War vor 14 Tagen das eingesetzte Gerät nicht hoch genug, um an das Zeigerwerk zu gelangen, so wollte die jetzt eingesetzte Arbeitsbühne sich zunächst nicht nach oben bewegen. Erst als noch eine Transportsicherung gelöst war, stand dem Aufstieg nichts mehr im Wege. Küsterin Tatjana Bauer war sichtlich erleichtert, als der Monteur die Kabel von den Zeigern entfernt hatte. Jetzt wird man in Reichenbach wieder sehen, was die Stunde geschlagen hat. koe/Bild: koe

