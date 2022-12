Seit 1990 sammelt Gerhard „Jim“ Schäfer Geld für die Deutsche Leukämie-Forschungshilfe (DLFH), Ortsverband Mannheim. Mit der Übergabe der Spende von 280 Euro aus dem jüngsten Skatturnier in Reichenbach durch Organisator Alfred Hogen an Schäfer hat dieser die Gesamtsumme von 180 000 Euro an Spenden für die DLFH überschritten.

Nicht nur durch das seit 2017 veranstaltete jährliche

...