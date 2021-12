Reichenbacher Foto-Amateure suchen wieder das Bild des Monats

Reichenbach. Der Foto-Amateur-Club (FAC) Reichenbach will mit der Vorstellung eines „Bildes des Monats“ an eine Tradition anknüpfen. Das Motiv soll allerdings nicht wie früher in einer Abstimmung ausgewählt werden. Stattdessen darf jedes Mitglied der Reihe nach sein „Bild des Monats“ vorstellen.

Das Dezember-Bild wurde beim Clubabend in Reichenbach ermittelt, bei dem Kerzenlicht das Thema war. Zahlreiche interessante Fotos wurden von den Amateuren zur Diskussion gestellt. Udo Schrader hatte unter anderen sein Spiegelbild „Aus eins mach sieben“ dabei, das wir hier präsentieren.

Bei dem Clubabend wurde beschlossen, den für den 15. Dezember vorgesehenen Familienabend abzusagen. Dieses Zusammensein soll, wenn möglich, im Frühjahr nachgeholt werden.

Das nächste Treffen ist für Mittwoch, 5. Januar, als Videoschaltung geplant. Das Thema ist dann „Nebel-Fotos“. koe/Bild: Schrader

