Reichenbacher Feuerwehr hilft dem Weihnachtsmann in der Not

Reichenbach. Einen nicht alltäglichen Notruf schildert die Feuerwehr Reichenbach kurz vor Heiligabend in einem – nicht so ganz ernst gemeinten – Einsatzbericht. Der Weihnachtsmann sei in Not gewesen: Die Rentiere seien erkältet und zu allem Überfluss seien die Kufen an seinem Schlitten gebrochen. Er werde es alleine nicht schaffen, alle Geschenke rechtzeitig auszuliefern. Die Einsatzkräfte der Reichenbacher Wehr zögerten demnach keine Sekunde und sicherten direkt Hilfe zu.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine kleine Gruppe Feuerwehrleute habe sich mit Ersatzschlitten im Gepäck auf den Weg zum Nordpol gemacht. Nach einer kurzen Einweisung in die verschiedenen Flughöhen und die Besonderheiten dieser wichtigen Nacht, sei es schon los zu den Weihnachtsbäumen dieser Welt gegangen. Durch die Hilfe der Reichenbacher lägen alle Geschenke rechtzeitig unter den Bäumen und sorgten sicherlich für viele strahlende Kinderaugen.

Mit diesem Weihnachtsgruß sichert die Feuerwehr über die Feiertage Einsatzbereitschaft für alle Bürger und nicht nur für den Weihnachtsmann zu. koe